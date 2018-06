Travesía da Ruibal © PSOE de Pontevedra

O portavoz do grupo municipal do PSOE, Tino Fernández, presentou unha solicitude de actuacións urxentes na rúa da Ruibal, atendendo ao enfado que, aseguran, existe na veciñanza porque unha actuación de reasfaltado que se iniciou hai anos pero que non chegou a completarse. A outra metade, desde a antiga escola ata o cruce coa estrada do Sixtro, aínda está a esperar a súa quenda.

Entre outras deficiencias enumeran a deterioración da estrada e a obstrución das recollidas de pluviais que provocan bolsas de auga na calzada.

"Esta situación só se pode explicar desde a desidia e a falta de interese do goberno municipal", apunta Tino Fernández.

A este "estado de abandono" suman a invasión de maleza a ambos os dous lados da vía que obrigan aos peóns para camiñar pola calzada "sumindo un enorme risco dado o alto volume de trácio que soporta esta rúa".

Na súa solicitude os socialistas urxen a reparación desta situación.