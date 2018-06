Marín recicla, reutiliza e regala

A Alameda Rosalía de Castro acolleu este domingo a XIII Feira de Marín 3R. Este mercadillo solidario estivo organizado pola Asociación de Mulleres O Abeiro por séptimo ano consecutivo, acadando o número de postos máis elevado nesta edición, cun total de 60 postos surtidos e variados, desde bisutería, roupa, calzado, xoguetes, mobles recuperados, antigüedades, da ong AMENAC, da AECC de Marín ou mesmo dunha protectora de animais.

O mercadillo contou coa colaboración do Centro Cultural Céltica, que fixo pintura en vivo, exposición e mostra de óleos e aula de guitarra na mesma rúa.

A sesión vermut estivo amenizada polo Grupo de gaitas Os de Marín.

Ademáis o posto organizador, O Abeiro, obsequiou ás persoas que máis colaboraron solidariamente en beneficio das 3R, recicla, reutiliza e regala, facendo entrega das bolsas de tela recicladas, patrocinadas polo Concello de Marín.

As abeiranas agradeceron ao Concello e de maneira especial a concelleira Marián Sanmartín polo seu apoio e queren conseguir con ese obsequio das bolsas de tela, que a xente se conciencie no uso das bolsas reutilizables e non usen bolsas de plástico que os supermercados cobrarán a partir do 1 de xullo.