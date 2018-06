Pedaladas propón restrinxir o estacionamento para os vehículos máis contaminantes

A asociación ciclista Pedaladas entregou as súas achegas á futura ordenanza municipal de mobilidade que quere aprobar o goberno local de Pontevedra co obxectivo reducir aínda máis "o uso abusivo do espazo público que representa o modelo de mobilidade baseado nos automóbiles".

Entre outras achegas este colectivo entende que "as beirarrúas deben ser de uso peonil", quedando prohibidas a calquera vehículo que non sexan menores de 12/14 anos acompañados por adultos utilizando unha bicicleta, persoas con mobilidade reducida, patíns, patinetes e outros similares non motorizados.

Apostan pola convivencia na calzada "en igualdade de condicións" de vehículos de mobilidade persoal, bicicletas e automóbiles. Así consideran que os maiores de 15 anos que utilicen un vehículo de mobilidade persoal deben poder usar a calzada naqueles puntos nos que a limitación de velocidade e o acougado de tráfico sexan efectivos.

As súas propostas para "minimizar o uso dos vehículos a motor" inclúen "articular ferramentas para restrinxir o acceso aos vehículos máis contaminantes" e suxiren "prohibir o estacionamento na vía pública" de determinados vehículos para " desincentivar o seu uso" creando "áreas de baixas emisións ou áreas de preferencia residencial", indican desde Pedaladas.