Atopan o cadáver do ancián desaparecido en Ribadumia

O helicóptero da Garda Civil localizou ao redor das 11,00 horas deste domingo en Ribadumia o cadáver de Manuel Barragáns, de 85 anos, que faltaba do seu fogar desde o mediodía pasado sábado.

Segundo informaron fontes oficiais da Garda Civil, o corpo sen vida deste home atopouse na zona da Gándara, preto dun muro dunha vivenda en ruínas.

Esta casa deshabitada atópase a uns dous quilómetros de distancia da residencia do falecido.

Manuel Barragáns padecía problemas de mobilidade e camiñaba con axuda dun bastón. Fontes do operativo de procura indicaron que o ancián sufriu unha caída nese lugar.

A familia de Manuel Barragáns alertou da súa desaparición aos servizos de emerxencia ás 14,00 horas do pasado sábado, alarmados ante a súa ausencia.

No dispositivo de procura, coordinado pola Garda Civil, participou o equipo de drons da Axencia Galega de Emerxencias, efectivos de Protección Civil de Ribadumia, unha unidade canina do GES de Padrón, os bombeiros do Salnés e veciños da zona.