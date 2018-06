Pontevedra, na rúa contra a "Xustiza patriarcal" que deixa a 'La Manada' en liberdade

Concentración contra a posta en liberdade dos cinco condenados de 'La Manada' © Mónica Patxot Concentración contra a posta en liberdade dos cinco condenados de 'La Manada' © Mónica Patxot

"Se 'La Manada' sae, nós ocupamos a rúa". A mensaxe empezou a circular por grupos de whatsapp e a través das redes sociais nada máis coñecerse a decisión da Audiencia Provincial de Navarra de deixar en liberdade baixo fianza de 6.000 euros aos cinco condenados de ''La Manada''. E en Pontevedra calou. Pouco despois, ás 20.30 horas deste xoves, centenares de persoas responderon o chamamento e concentráronse ante a Audiencia Provincial.

Entre os asistentes reinaba o estupor pola decisión da Audiencia de Navarra e a indignación polo que cualifican como "xustiza patriarcal". Ambos os sentimentos eran aplicables aos centenares de cidadáns e políticos de PSOE, BNG, Marea e Cidadáns que responderon á chamada de diversas plataformas e sindicatos, como o Colectivo Feminista de Pontevedra.

"'La Manada' somos nós", advertiron os asistentes a berros e tamén recorrendo ao ritmo de cancións reivindicativas coas que quixeron trasladar a mensaxe de que "a rúa de noite tamén é nosa" e de que esta indignación non quedará en cousa dun día, senón que " imos seguir en marcha ata que todas sexamos libres".

A vítima da violación múltiple dos cinco membros de 'La Manada' nas festas de San Fermín de 2016 estivo no recordo de todos os presentes, que fixeron súa a dor dela e gritaron "se tocan a unha, tócannos a todas" e "se é machista, non é Xustiza".

Os concentrados cuestionaron todo o sistema machista e patriarcal que leva a unha xustiza na que os feitos relatados na sentenza de 'La Manada' son considerados abuso e non agresión sexual e na que, a pesar da gravidade das accións polas que foron condenados, os cinco acusados poderán esperar na rúa a que o Tribunal Superior de Xustiza de Navarra resolvan os recursos presentados contra a sentenza condenatoria.

Así, gritaron consignas como "non é a minisaia, non é o pantalón, na mente do machista está a provocación" e en dous discursos pronunciados por senllas mulleres mostraron a súa "apoio e sororidade" á vítima desta causa e a todas as mulleres que sofren agresións machistas en España.