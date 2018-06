O sindicato UFP augura un "difícil verán" en materia de seguridade en Vilagarcía

O sindicato Unión Federal de Policía (UFP) alerta de que a Policía Nacional ten por diante "un difícil verán" na Comisaría de Vilagarcía para poder facer fronte á seguridade cidadá e a todos os eventos que se produzan.

Respecto diso, explican que a Comisaría ten unha "xa de por se mermado persoal" coa que "xa tiña difícil manter os seus servizos", pero agora súmase a esta situación habitual o feito de que nestes momentos un terzo do seu persoal atópase de baixa.

A situación non é de hoxe, pero complícase ante a chegada do verán e o aumento de actividades e visitas á zona, de tal modo que "se torna dramática". Os policías, segundo insisten, "xa non poden estirar máis a corda" mentres que a administración "segue cega e xorda a este problema".

Segundo explicaron, a maior parte dos policías que están de baixa son debido a intervencións nas que resultaron lesionados en forcexos e tal circunstancia está a xerar un importante desanimo entre os policías, que senten desamparados pola falta de efectivos, xa que cunha maior presenza policial moitas destas intervencións terminasen sen incidentes.

O sindicato recoñece que en breve chegarán á Comisaría policías en prácticas, pero aseguran que a situación é "tan precaria" que a súa presenza apenas se notará, ademais de que ao estar en prácticas o seu desempeño e labor sempre ten que ser supervisado por un Policía do persoal.

Ademais, a este déficit de persoal súmase que desde hai tempo envíanse policías de Vilagarcia a cubrir outros servizos como, por exemplo, a Sala provincial do 091 en Vigo.

O sindicato confía en que "coa chegada do novo Goberno, a alguén se lle acenda a lámpada e tome dunha vez cartas no asunto".