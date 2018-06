Polo menos dous quilómetros de retencións na AP-9 polo accidente dun camión

Retencións provocadas por un accidente na autoestrada © PontevedraViva Camión accidentado © PontevedraViva

Os condutores que utilizaban a autoestrada AP-9 á primeira hora da tarde deste xoves víronse atrapados en retencións de polo menos dous quilómetros a consecuencia dun accidente dun camión que obrigou a cortar un carril de circulación.

O camión tivo un accidente á altura do punto quilométrico 130 da AP-9, no termo municipal de Pontevedra, sobre as 15.20 horas deste xoves e quedou na calzada, de modo que foi necesario cortar o carril esquerdo mentres duraron todas as xestións para a súa retirada.

A concesionaria da autoestrada alertou aos condutores a través de paneis informativos e desprazáronse ata o lugar efectivos do subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra, que regularon a circulación.

O accidente produciuse sobre a ponte da autoestrada que cruza a Ría de Pontevedra, pero o atasco sufriuse desde dous quilómetros antes, sendo visible desde distintos puntos de Pontevedra, como a ponte da Barca.