Un narco condenado por tráfico de heroína desdícese nun xuízo para defender a outro acusado

José Calvo Andrade, coñecido como 'Pepe Vimianzo' e actualmente en prisión por delitos de tráfico de drogas, enfróntase agora a unha posible investigación por falso testemuño. O fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, pediu este xoves á Sección Cuarta da Audiencia Provincial que se deduza testemuño da súa declaración tras constatar que, ao seu xuízo, mentiu na sala de vistas.

Pablo Varela realizou esta petición ao termo dun xuízo contra Eduardo C. R., vello coñecido de 'Pepe Vimianzo'. Durante a causa xudicial contra este último por transportar 254,8 gramos de heroína nun vehículo que foi interceptado na estrada N-550 no termo municipal de Portas, asegurou que esa droga déralla Eduardo, coñecido como ' Edi'. Con todo, este xoves declarou por videoconferencia desde prisión e quixo cambiar o seu testemuño.

"Ahora tengo que decir la verdad, no me la dio él", sinalou ante o tribunal da Sección Cuarta e explicou que no seu día dixo o contrario porque o seu avogado recomendoullo para conseguir un acordo coa Fiscalía para reducir a súa pena de prisión. De feito, inicialmente pedíanlle nove anos de prisión e finalmente, tras confesar, foi condenado a tres anos e tres meses,

O fiscal deste novo xuízo entende que se debe deducir testemuño por ese comportamento e, á marxe diso, tras a celebración da vista, elevou a definitivas as súas conclusións provisionais, nas que pedía á Audiencia que condenase a Eduardo C. R. como autor dun delito contra a saúde pública a unha pena de cinco anos de prisión e o pago dunha multa de 74.517,06 euros.

Pablo Varela entende que ao longo do ano 2014 e, en particular, entre novembro de 2014 e abril de 2015, dedicouse subrepticiamente e de modo sostido á provisión e comercialización de substancias estupefacientes, en especial heroína, en colaboración con terceiras persoas cuxa efectiva localización e posta a disposición xudicial resultou polo momento imposible. Contactaba con esas persoas telefonicamente e mantiña as reunións precisas para o desenvolvemento da súa ilícita actividade.

Fronte ás acusacións da Fiscalía, o acusado negou todos os feitos durante o xuízo e explicou que naquela época vivía de diversas actividades, fundamentalmente de vender en mercadillos ambulantes, de cultivar unha leira de propiedade familiar e dun bar no que traballaba a súa parella. Froito desas actividades, realizaba os movementos que o fiscal mantén que facía para contactar cos seus compradores.

O fiscal acúsao de relacionarse tanto con provedores de droga de orixe albanesa como con coñecidos narcotraficantes do Salnés como Victor Manuel García Paz, coñecido como Vitriño. El asegura que non tiña negocios con ningún e que en ocasións leváballes no coche, pero simplemente "como chofer". Facía un pouco o traballo de taxista e descoñecía de que falaban nas súas reunións, pois "no me metía en conversaciones ajenas".

A acusación sostén que utilizaba como centro de operacións unha vivenda de Portas na que quedaba para facer transaccións, pero el négao e asegura que se trata dunha casa familiar que tan só utilizaban por épocas para vivir, pero na que tiñan horta e animais domésticos, de modo que ía moito porque "tenía gallinas y tenía que darle de comer como mucho cada dos días".

Nesa casa quedou con Pepe Vimianzo, segundo asegurou, porque se coñecían e de paso que viña desde Vimianzo entregoulle unha caixa de cartón na que levaba "seis botellas de caña, botellas variadas de licor café, aguardiente...". Tras ese encontro, do que varios policías aseguraron no xuízo que foi froito de escoitas telefónicas e seguimentos, o seu amigo foi detido cos 254,8 gramos de heroína que os investigadores e o fiscal consideran que el lle entregou.

Eduardo C.R. negou esa entrega de droga e o seu amigo asegurou que esa droga non lla deu el, senón que se desdijo e acusou a outro individuo ao que non puido identificar e co que quedara no mesmo bar que co acusado para venderlle un coche. Segundo explicou, pediulle que leva a droga a Padrón a cambio de 200 euros.

Os policías que declararon durante o xuízo non teñen ningunha dúbida de que Eduardo tiña unha "participación activa" en transaccións de droga que lle levaban de albaneses e entregaba a terceiras persoas. Comprobaron nos seus seguimentos que mantiña reunións con coñecidos narcos e que adoptaba medidas extra de seguridade como, por exemplo, dar dúas voltas ás rotondas para evitar que lle seguisen.

O xuízo quedou visto para sentenza.