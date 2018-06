RADIO.- A playlist de... Natalia Maquieira, unha influencer con vida 2.0 (tiña que ser par)

Natalia Maquieira © Mónica Patxot Natalia Maquieira na Playlist © Mónica Patxot Natalia Maquieira Pereira © Mónica Patxot

Natalia Maquieira Pereira é denominación de orixe Rías Baixas por parte materna e paterna. O arraigamento non é só cuestión de xenealoxía, desde esta capital ten pendente do que mostra en redes, no seu blogue e na súa canle de YouTube a decenas de miles de persoas.

A blogger e influencer non renuncia a seguir fincada en Pontevedra. Con todo é igualmente realista e engade que "se ao meu marido xórdelle unha oportunidade en calquera parte do mundo estou disposta a marcharme onde faga falta e ao revés".

A pesar da proxección que conseguiu sen cumprir os 30 anos, segue tendo os pés perfectamente postos no chan e mantén o 'ego' a distancia máis que prudente. Exemplo: sempre fala en primeira persoa do plural cando se refire ao exitoso proxecto empresarial vinculado a Paso a Paso.

Oh, sorpresa! resulta que o seu nome xa aparecera nos medios de comunicación antes de que se dedicase a esta profesión 'made in' século XXI. Foi a última raíña infantil das festas da Peregrina. Daquela, cando a idade aínda non é suficiente para saber que significa, xa avanzaba que quería ser xuíz. E chegado o momento, marchou a Madrid para estudar Dereito.

Na Playlist fálanos de Javier, de Javier e de Javier. Javier, o seu pai, quen lle axudou a financiar a súa primeira iniciativa emprendedora: unha colección de camisetas. De Javier, o seu irmán; co que comparte este proxecto profesional e co cal segue exercendo a machada o rol de irmá maior. De Javier, o seu marido, ao que coñeceu con 15 anos, con quen tamén comparte vida profesional, co que casou en 2016 en Las Vegas e co que volverá casar en 2019 en Pontevedra.

A timidez non vai con ela, si a introversión. Ben pode ser a cota de intimidade que calquera necesita ao tratarse dunha persoa tan exposta a todo o mundo. Moi curiosa. Boa estudante. Desde nena gustáballe a Educación Física e a día de hoxe segue sendo deportivamente activa. Afirma ser muller de carácter e en PontevedraViva Radio recoñécese ademais supersticiosa numericamente falando, isto é: no ximnasio non utiliza taquillas impares, non celebra os seus aniversarios en ano impar e evita o número 13.

Xa o dixo o filósofo: o movemento demóstrase andando. Isto é: paso a paso...