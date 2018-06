O fiscal Antidroga mantén as penas contra a rede de 'O Mulo' por un alixo de 1.245 quilos de coca

Acusados do xuízo polo alixo de 1.245 quilos do 'Coral I' © Mónica Patxot

O fiscal Antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, decidiu manter a acusación e as peticións de condena para as 17 persoas ás que xulgou a Audiencia Provincial de Pontevedra desde o pasado mes de maio polo do alixo de 1.245 quilos de cocaína incautados a bordo da pesqueiro 'Coral I' en xaneiro de 2015.

O xuízo terminou este mércores coas últimas testemuñas e as conclusións das partes, aínda que aínda queda unha última sesión na que algúns dos avogados defensores fagan os seus informes finais antes de que o tribunal da Sección Segunda o deixe visto para sentenza.

Na sesión deste mércores, Pablo Varela mantivo a súa acusación para esta rede presuntamente liderada polo narcotraficante arousán Rafael Bugallo Piñeiro, coñecido como 'O Mulo', a quen se lle considera o xefe da organización, e por Jaime Iván Bolados Geraldo, veciño de Pontevedra e alcumado o 'chileno', a quen considera a súa man dereita.

En total, pide condenas que ascenden a 336 anos de prisión, sendo o peor parado 'O Mulo', para quen pide 24 anos de cárcere e 425 millóns de multa. Para o resto pide pide 19 anos e medio de prisión e este mércores elevou a definitivas as súas conclusións iniciais.

Antes da celebración do xuízo realizáronse unha serie de negociacións entre o fiscal e as partes nas que Pablo Varela ofreceu un acordo de conformidade aos acusados que implicaba unha notable redución das penas solicitadas. O posible acordo supoñía dez anos para O Mulo, sete e medio para a tripulación do 'Coral I' e oito para o resto de procesados, pero non frutificou, en especial, pola oposición do avogado defensor de 'O Mulo'.

Os nove tripulantes do pesqueiro 'Coral I', que foi enviado desde Sudamérica cargado coa cocaína que os membros da rama galega da organización debían recoller e facer chegar ás costas españolas, recoñeceron parcialmente os feitos dos que lles acusa o fiscal, asumindo que si que ían a bordo dunha embarcación cargada con droga, pero que tan só o capitán do buque sabíao cando saíron de porto. O resto pensaban que ían pescar.

A defensa destes mariñeiros si modificou as súas conclusións iniciais este mércores, ao remate do xuízo, e admitiu que son autores dun delito contra a saúde pública, pero pediu ao tribunal que teña en conta a circunstancia atenuante da responsabilidade criminal moi cualificada de colaboración co procedemento.

Tamén o avogado defensor de Jaime Iván Bolados modificou as súas conclusións e introduciu unha cualificación alternativa na que o seu defendido sería autor dun delito de conspiración para cometer un delito contra a saúde pública e outro de integración de grupo criminal. Pediu tamén que se lle aplique a circunstancia atenuante analóxica de confesión tardía.

Outro acusado máis pediu ao tribunal que se lle aplique esta atenuante e recoñeceu subsidiariamente unha condena por conspiración para cometer un delito contra a saúde pública, mentres que os avogados do resto de procesados mantiveron a súa postura inicial de que os seus clientes deben ser absoltos.

Durante o xuízo recoñeceron os feitos os nove tripulantes e José Gerardo Holguín Romero, un dos tres integrantes da rama suramericana da organización desprazada a Galicia. O resto dos procesados, sete, negaron os feitos ante o tribunal, aínda que Jaime Bolados cambiou dous días despois a súa declaración e recoñeceu que querían delinquir, pero non puideron porque ninguén quería traballar con 'O Mulo'.