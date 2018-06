Acondicionan o parque infantil da Casa do Pobo de Laxoso

O Concello de Ponte Caldelas vén de acondicionar e reparar completamente o parque infantil situado na contorna da Casa do Pobo de Laxoso. O parque atopábase, como moitos outros do rural caldelán, nunha situación de abandono pola total falta de mantemento.

O valado perimetral quedou pintado en diversas cores e os diversos xogos xa están en perfectas condicións de uso, despois do seu lixado, vernizado e substitución de todas as pezas deterioradas.

Tamén o bar situado no aparcamento da Casa do Pobo de Laxoso, utilizado habitualmente pola veciñanza durante as súas festas e celebracións, quedou acondicionado polo Concello. A construción foi recrecida na soleira superior para crear un espazo onde aloxar convenientemente os motores das cámaras frigoríficas.

O Goberno local recibiu a petición da veciñanza para solucionar o problema derivado da mala instalación dos motores, situados ata o de agora nunha pequena caseta superior con paredes e cuberta precarias. As deficiencias quedaron perfectamente resoltas trala construción dun novo espazo amplo, perfectamente pechado e con tellado de chapa metálica. Ao mesmo tempo, os operarios municipais substituíron o peche frontal, que estaba executado en bloques por un muro de ladrillo revocado con cemento.