O BNG demanda que a Xunta repare o dique do Lago de Castiñeiras

O deputado nacionalista Luís Bará presentou no Parlamento unha proposición non de lei para que a Xunta desenvolva actuacións urxentes no lago de Castiñeiras e na súa contorna, co obxecto de poñer fin ao deterioro e que este espazo natural recupere o seu antigo esplendor.

A primeira medida proposta polo BNG é que a Xunta acometa con urxencia un proxecto de reparación do dique da lagoa, xa que debido a que non se realizaron traballos de mantemento e de selado das fendas o lago perde progresivamente auga e pode chegar a secar no verán, como aconteceu o ano pasado. Con esta actuación preténdese evitar que se repita a imaxe da Lagoa de Castiñeiras sen auga, xa que é precisamente o principal reclamo e a estampa que mellor identifica o parque.

A segunda actuación urxente que solicita o BNG é a Xunta cumpra o convenio asinado en 2001 coa Comunidade de Montes de Vilaboa, que obriga á administración autonómica a aprobar un Plan Anual de Actuación no espazo obxecto do acordo. Neste sentido, Luís Bará defende que o goberno galego aprobe "un Plan extraordinario de actuación para compensar a falta de investimento nos últimos anos".

Por último, o BNG demanda un Plan de conservación e mellora do Xardín Botánico de Castiñeiras.