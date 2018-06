Visita escolar á Comandancia da Garda Civil © Guardia Civil Visita escolar á Comandancia da Garda Civil © Guardia Civil Visita escolar á Comandancia da Garda Civil © Guardia Civil

A Comandancia da Garda Civil recibiu este martes a visita dun centenar de alumnos dos Colexios San José de Pontevedra e o CEIP de Lourido.

Con esta xornada de portas abertas, a Garda Civil dá por concluídas as actividades formativas do "Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas" que se coordina a nivel provincial desde a Xefatura da Comandancia de Pontevedra.

Durante este curso escolar, que está a piques de finalizar, impartíronse charlas informativas sobre as temáticas que recolle o Plan Director, destacando polo seu número as que se refiren ao acoso escolar, riscos da internet e violencia de xénero. Cabe destacar pola súa especial acollida pola comunidade educativa a última campaña que levou a cabo consistente na repartición de chapas personalizadas para reforzar a mensaxe contra o acoso escolar, baixo o lema "Para meterte cun compañeiro, comigo non contes".

Durante a xornada deste martes os alumnos que visitaron a Comandancia acompañados dos seus respectivos profesores percorreron as distintas instalacións e puideron gozar da exposición de material e vehículos do Seprona, Tráfico e Tedax. O servizo citológico pechou a xornada cunha das actividades que máis lles gusta aos mozos, consistentes na exhibición do can especialista en detección de drogas localizando un paquete sospeitoso que estaba escondido nun dos coches estacionado no patio.

Co compromiso dun aprobado xeral para todos os que nos visitaron, concluímos a visita desexándolles a todos unhas "felices vacacións".