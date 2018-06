Detido tras tentar roubar o móbil a unha moza en plena rúa e forcexar coas testemuñas

O reloxo marcaba as 15.15. horas deste martes cando a tranquilidade que adoita reinar na rúa San Antoniño de Pontevedra en plena hora da sobremesa e/ou a sesta viuse interrompida por un episodio violento. Viandantes, veciños e condutores presenciaron un forcexo entre dous mozos en plena rúa e moitos acudiron rápidos a axudar á moza, con tal implicación que mesmo una das testemuñas acabou caendo ao chan cando mediaba.

A orixe do incidente foi unha quedada entre dous mozos, unha moza de 18 anos e un mozo de pouco máis de 20. Concertaran unha reunión a través da rede social Instagram por causas que non transcenderon e, cando ambos chegaron ao lugar, produciuse un desencontro no que el tratou de roubarlle o teléfono móbil.

"Yo los vi, venían bien, pero al llegar aquí, él la agarró a la barandilla y le dijo al niño: quítale el móvil"

A moza tentou impedilo, gritou e iniciouse un forcexeo entre ambos os que varios cidadáns puideron ver desde a distancia. "Yo los vi, venían bien, pero al llegar aquí, él la agarró a la barandilla y le dijo al niño: quítale el móvil", relataba unha veciña que o presenciou todo e que refire que o mozo ía acompañado por un menor e que "estaba fuera de si".

Ao ver o enfrontamento, houbo condutores que detiveron o seu vehículo e peóns que saíron ao seu encontro. Unha muller tentou impedir o roubo do móbil e mediar e, no medio do forcexo, os tres caeron ao chan.

Ante o balbordo xerado, o mozo marchouse do lugar e as testemuñas alertaron á Policía Nacional, que acudiu á zona e levantou ateigado do sucedido, entrevistándose coa presunta vítima e coas testemuñas.

Unha vez normalizada a situación, a moza relatou que, cando empezou o enfrontamento, "yo iba a empezar a correr, pero no me dejó" e outras testemuñas aseguran que escoitaron como o mozo "decía que ella tenía el móvil de él". No medio da confusión mesmo houbo que asegura que "pensé que estaban de broma".

Finalmente, grazas á descrición facilitada pola vítima e algún das testemuñas, a Policía Nacional puido identificar o autor do intento de roubo, un vello coñecido das Forzas de Seguridade con antecedentes por delitos de roubo. Fontes oficiais da Comisaría confirmaron que pouco despois foi detido e trasladado a dependencias policiais como presunto auto dun roubo con violencia.