As praias fluviais de Pontevedra, "a pleno rendemento" a partir do sábado

A partir deste sábado 23 de xuño, as praias fluviais de Pontevedra arrancan oficialmente coa tempada de verán. Farano coa chegada dos socorristas que vixiarán os areais do río Lérez e de Ponte Sampaio ata o 9 de setembro.

Este servizo de vixilancia e emerxencias estará en funcionamento de 12.30 a 20.30 horas, de maneira continuada, todos os días no caso da praia fluvial de Lérez e co mesmo horario, nas fins de semana e nos días festivos, no caso da de Ponte Sampaio.

Ambos os areais estarán, segundo o edil Alberto Oubiña, "a pleno rendemento".

Nas últimas semanas executáronse obras de mellora por valor de 77.000 euros que permitiron que as praias luzan un aspecto renovado.

Así, na praia do Lérez, reparouse a pasarela e os sumidoiros, limpáronse os baños, balizouse a zona de baño, colocouse unha nova caseta de servizo e realizouse unha limpeza xeral de todo a contorna.

O Concello xa fixo nela, recentemente, unha importante renovación deste espazo ao retirar a area e a capa xeotéxtil que a protexe dos lodos do río para poñer unha nova capa e renovar toda a area.

En Ponte Sampaio, tamén se achegou area e limpouse todo o areal. Ademais, fíxose recollida de algas, xa que pola súa situación acumúlanse moitas ao longo do ano.