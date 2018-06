Unha moza de 19 anos denuncia unha agresión sexual de dous mozos que a asaltaron no seu portal

Unha moza de 19 anos denunciou na Comisaría Provincial de Pontevedra que na madrugada do xoves 14 ao venres 15 de xuño foi vítima dunha agresión sexual cando entraba ao portal do seu edificio no centro da cidade. Segundo o seu relato, abordárona dous mozos que levaban a cara tapada e aos que non logrou identificar.

A denuncia formalizouse á primeira hora da tarde do venres, pero os feitos ocorreran horas antes, sobre as 5.00 horas da mañá. A moza relatou que regresaba a casa a esa hora e, ao entrar no seu portal, dous mozos abordárona, collérona e sometérona a unha serie de tocamentos nos seus partes íntimas. Ela resistiuse, pero aínda así, eles lograron sacarlle a roupa interior, propasáronse e, ademais, golpeárona.

A moza logrou librarse dunha violación con penetración grazas á resistencia que opuxo, pois reaccionou dando patadas aos agresores. En todo caso, os feitos que relatou na Comisaría son igualmente constitutivos dun delito de agresión sexual, pois ela resistiuse, todos os feitos foron en contra da súa vontade e, ademais, houbo violencia. De feito, sufriu feridas no pómulo e no beizo polas que, despois de presentar a denuncia, foi a un centro de saúde.

Fontes oficiais da Comisaría confirmaron que a Unidade de Familia e Muller (UFAM) da Policía Nacional de Pontevedra abriu unha investigación para tentar localizar aos autores da suposta agresión sexual. Ata o momento, non lograron localizalos e os feitos están tamén en coñecemento da Fiscalía Provincial.

A moza presentou na Comisaría esa denuncia que está a ser investigada pola Policía Nacional e tamén publicou o ocorrido nunha historia da rede social Instagram. Na súa conta detallou que os dous mozos "me cogieron, me forzaron y me pegaron". Engade, ademais, que os dous agresores tiñan acento andaluz ou canario, pero non pode concretar exactamente cal.

A publicación realizouna na súa conta de Instagram e persoas que a seguen difundiron a historia acompañándoa de detalles como que os feitos ocorreron na contorna do Centro Galego de Tecnificación Deportiva (o coñecido como estadio da Mocidade). Esa publicación vai acompañada dunha petición para que se difundan os feitos e dunha imaxe na que se distinguen as lesións da moza nos pómulos e o beizo.