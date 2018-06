VÍDEO.- Esta é a Estación de Autobuses que queren a Xunta e o Concello

Presentación do deseño definitivo da estación intermodal © Mónica Patxot Ethel Vázquez e Miguel Anxo Fernández Lores © Mónica Patxot Infografia do proxecto da Estación de Autobuses © Xunta Infografia do proxecto da Estación de Autobuses © Xunta

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, presentaron este luns o deseño do "conxunto intermodal" da cidade entre as estacións de ferrocarril e autobús que esperan que se poida empezar a construír nos primeiros meses do ano 2019.

Despois dunha reunión de traballo, ambos os responsables políticos compareceron nunha rolda de prensa conxunta na Delegación Territorial dá Xunta en Campolongo.

Segundo informaron, o deseño definitivo para a futura estación intermodal de Pontevedra atende as demandas do Goberno local favorecendo a mobilidade peonil, humanizando todo este ámbito, recuperando o tramo do río Gafos que discorre pegado á estación de autobuses e modificando o actual acceso dos autobuses á estación, que no futuro farase pola avenida Josefina Arruti.

A conselleira Ethel Vázquez sinalou que a remodelación da estación de autobuses permitirá que esta sexa "máis sustentable e eficiente" cunha gran praza de preferencia peonil na súa fachada principal que "contribúe a facer cidade".

Fernández Lores destacou a "alta calidade urbana" de toda a ordenación deseñada valorando "moi positivamente" este acordo que están a piques de executar. "Por parte da Consellería atendéronse todas as nosas peticións dunha forma maioritaria", sinalou Fernández Lores facendo especial énfase no tratamento que recibe a contorna do río dos Gafos "que nos gusta especialmente".

Ademais, a asistencia técnica que está a levar esta obra está en permanente contacto cos técnicos municipais, un aspecto que tamén foi aplaudido polo rexedor. O proxecto esta pendente da firma dun convenio "para adaptar as cifras e os tempos de execución da obra".

Finalmente Fernández Lores sinalou que "este é o exemplo do camiño para seguir" naquelas actuacións da Xunta na cidade de Pontevedra "tendo en conta as opinións do goberno municipal", dixo.

A intención é agora é asinar un convenio entre Xunta e Concello para que as obras póidanse licitar a finais de ano e que os traballos se inicien a principios do ano próximo.

O Concello achegará unha cuarta parte dos 5,4 millóns que se investirán nesta actuación.