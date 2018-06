O xuízo contra a rede de narcos de 'O Mulo' encara a recta final

O xuízo contra 17 persoas acusadas do alixo de 1.245 quilos de cocaína incautados a bordo da pesqueiro 'Coral I' en xaneiro de 2015 que comezou o luns 7 de xaneiro encara xa a súa recta final. A pesar de que nun primeiro momento barallouse que a vista oral puidese estenderse en sesións soltas ata o próximo outono, finalmente, este luns xa se sentaron as bases para a conclusión da mesma.

A sesión deste luns serviu para tomar declaración a testemuñas e peritos tanto presencial na sala da Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra como a través de videoconferencia e tan só quedan uns poucos axentes da Policía Nacional e do Servizo de Vixilancia Aduaneira por pasar ante o tribunal.

Os últimos están citados para este mércores 20 de xuño ás 10.15 horas e o presidente da sala, o maxistrado Xosé Xoán Barreiro, calcula que a sesión permitirá pechar eses testemuños, abordar a proba documental desta causa e empezar xa cos informes finais das distintas partes que figuran no procedemento. Eses informes poderían non terminar o propio mércores, pero, en todo caso, non se prevé que se prolonguen máis dunha sesión.

Na sesión deste luns prestaron declaración dous peritos que realizaron unha informe sobre a embarcación na que a rede xulgada, presuntamente liderada por Rafael Bugallo Piñeiro, 'O Mulo', levaba tempo traballando nunha nave alugada en Cabana de Bergantiños (A Coruña) e que os investigadores e o fiscal Antidroga aseguran que tiñan preparada para saír a alta mar a atoparse co barco 'Coral I' que levaba días á deriva e sen combustible nin víveres, pero cargado de droga.

As defensas dos acusados recoñecen que houbo contactos para que a rede de 'O Mulo' se encargase de saír ao encontro do buque co alixo de cocaína, pero que non se puido facer porque esa embarcación que estaban a preparar non estaba lista para saír ao mar. Os peritos deste luns, contratados por unha das defensas, confirmaron tal circunstancias ao asegurar que esa lancha tiña un avaría e, ademais, non tiña capacidade de combustible suficiente para chegar ás coordenadas do mar Caribe que tiñan como referencia para atoparse co Coral I.

Para chegar a ese punto establecido nas coordenadas farían falta, segundo eses peritos, un mínimo de catro persoas para tripular a embarcación e catro días de navegación. Sinalan, ademais, que "en todo caso, habría que esperar a que el tiempo y la marea fueran idóneos", que o buque tiña "peligro para la flotabilidad".

A preguntas da Fiscalía, os especialistas recoñeceron, iso si, que nunca viron a nave en persoa, senón que para o seu informe baseáronse en documentación e informes que figuran na causa.

O xuízo séguese contra 17 persoas, pero durante as últimas sesións celebradas na Audiencia tan só estiveron presentes oito. O resto, a tripulación do 'Coral I', foi dispensada polo tribunal pois, tras recoñecer os feitos, xa non se considera necesaria a súa presenza na o sala.