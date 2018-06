Novas probas a socorristas en Sanxenxo

Selección de socorristas na praia de Silgar © Concello de Sanxenxo

Non queren en Sanxenxo que se repitan as vacantes doutros anos no servizo de socorrismo nas praias, e por iso este sábado realizaron novas probas de selección.

Os aspirantes realizaron as probas de aptitude física á primeira hora na praia de Silgar.

Esta selección prodúcese o día no que se dá por inaugurada oficialmente a tempada alta de verán, coa entrada en servizo da vixilancia e socorrismo en nove praias: Areas, Silgar, Baltar, Canelas, Montalvo, Major, Foxos, A Lanzada - O Espiñeiro.

Nestes areais xa se contrataron 41 persoas entre socorristas e sanitarios, coa intención de que prolonguen o seu servizo ata o 15 de setembro.

Agora o obxectivo, segundo sinalou o goberno local, é lograr a incorporación doutras 25 persoas para garantir a maior seguridade posible nas praias de Sanxenxo durante os meses de xullo e agosto especialmente, pola habitual alta afluencia de visitantes.