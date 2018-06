CIG-Ensino reclama melloras nas condicións económicas e laborais do profesorado

Concentración da CIG-Ensino na Ferrería © Mónica Patxot

Representantes sindicais da CIG-Ensino e membros do profesorado na provincia concentrábanse este xoves na praza da Ferrería para protestar en demanda de mellores retribucións salariais e das condicións laborais para os integrantes do colectivo de profesores.

Indican que a Consellería de Educación só ofrece unha media de 8,23 euros mensuais ata finais de 2020 para a homologación do profesorado.

Desde a CIG-Ensino sinalan que no acordo asinado polo goberno do Partido Popular e os sindicatos estatais estableceuse que as administracións autonómicas podían aprobar subidas salariais para o persoal alcanzando un 0,3% da masa salarial total ao longo dos anos 2018, 2019 e 2020. Desde o sindicato mostráronse contrarios a esta decisión e agora mostra a súa oposición cara á Consellería de Educación ao enteder que está a actuar de maneira fraudulenta na negociación das retribucións docentes.

A CIG-Ensino ten previsto levar a cabo un calendario de mobilizacións a principios do próximo curso se desde a Xunta non se inicia unha negociación da mellora das condicións laborais que permita unha suba retributiva para o colectivo.