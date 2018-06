O sorteo de postos para o mercado de Marín acaba en lea

O sorteo dos postos do mercadiño de Marín xerou este xoves situacións de tensión e mesmo derivou en presuntas ameazas entre os feirantes que optaban a algunha das prazas ofertadas. As tiranteces producíronse entre membros de dous clans familiares diferentes entre os feirantes, os coñecidos como os 'Morones' e os 'Zamoranos'.

As forzas de seguridade e o Concello temíanse a posible situación de tensión, de modo que previamente xa se deseñou un operativo de seguridade que implicaba ás policías Local e Nacional de Marín e que se despregou tanto dentro como fóra da casa consistorial marinense, en cuxo interior se producía o sorteo.

O incidente produciuse antes da hora fixada para o sorteo, as 11.00 horas. Faltaban 15 minutos para o momento central cando, segundo indicaron fontes municipais de Marín, membros do clan dos 'Morones', liderados polo considerado príncipe dos xitanos de Galicia, Sinaí Giménez, impediron a entrada aos 'Zamoranos'.

"Fuera de aquí, no tenéis nada que hacer aquí", dixéronlle uns a outros no exterior do consistorio, producíndose un enfrontamento entre uns e outros no que algún policía chegou a ver algunha navalla, aínda que finalmente non foi localizada a pesar de que se cacheou ao home que presuntamente a esgrimía.

Segundo explicou o concelleiro responsable da Policía Local de Marín, Francisco José Estévez, testemuñas presenciais aseguran que houbo ameazas verbais duns a outros feirantes, pero non hai constancia de ameazas físicas nin agresións.

Finalmente, amedentrados, parte dos feirantes, os 'Zamoranos', abandonaron o lugar dirixíndose á parte traseira do consistorio. Estes feirantes non chegaron a entrar no Concello, de modo que non optaron ao sorteo dos postos.

Fontes oficiais da Comisaría da Policía Nacional indicaron que en primeiro lugar presenciaron os feitos os axentes municipais e, xusto despois, chegaron os policías nacionais. Á súa chegada, xa non viviron situacións de violencia nin disputa, pero testemuñas presenciais si lles referiron que houbo enfrontamentos verbais e ameazas.

Existe un atestado policial por ameazas e desordes públicos, pero, nun primeiro momento, ningún dos feirantes presuntamente ameazados presentou denuncia ante as policías Local ou Nacional, aínda que, segundo Francisco Estévez, poderían presentala nun cuartel da Garda Civil da súa zona de residencia, no sur da provincia de Pontevedra. Non se produciron tampouco identificados nin detidos.