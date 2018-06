"Estamos preparados" para dar o salto ao mercado laboral

Entrega de diplomas a oito mozos con discapacidade intelectual do programa 'Yo me preparo' © Mónica Patxot

Down Pontevedra Xuntos e a Fundación Vodafone España recoñeceron este xoves o traballo de oito novos con síndrome de Down que superaron o programa 'Yo me preparo' de formación en novas tecnoloxías.

O acto celebrouse no Pazo Mugartegui baixo o título 'Estamos preparados' e supuxo a entrega dun certificado polo que ambas as entidades acreditan que os mozos adquiriron as destrezas en TIC´ s que lles permitirán formar parte do mercado laboral ordinario: manexar programas ofimáticos, usar diversas aplicacións móbiles ou navegar por Internet e mandar correos, entre outras habilidades.

A encargada de repartir estes títulos foi a responsable local do programa, Paula Villaverde Gondar, que tamén entregou diplomas ás empresas participantes no programa polo seu apoio á inclusión laboral do colectivo.

As Deputación de Pontevedra e as empresas Sincofa S.L., Arume Alimentación Saudable Galega, Asociación Manaia, BBVA, A’Devesa e Alcampo SAU ofreceron aos alumnos a oportunidade de realizar prácticas formativas nas súas instalacións ou mesmo entrar a formar parte dos seus persoais.

Respecto diso, desde Down Pontevedra lembran que, a pesar de contar coa formación adecuada, tan só o 5% das persoas con síndrome de Down do noso país puido demostrar a súa valía laboral; por iso, para o colectivo é indispensable contar co apoio e a colaboración do tecido empresarial local.

Os mozos e os empresarios compartiron as súas experiencias, destacando as vantaxes que ofrece para as empresas contar con persoas con discapacidade intelectual entre os seus traballadores xa que, ademais de realizar as súas tarefas con meticulosidad e moita organización, melloran o clima laboral e transmiten alegría e optimismo aos seus compañeiros.

O obxectivo do programa 'Yo me preparo', que celebra a súa cuarta edición, é axudarlles a salvar a fenda dixital que lles pode condicionar á hora de atopar un posto de traballo normalizado, mellorar a súa autonomía e levar unha vida o máis plena e independente posible.