RADIO.- Desde Elvis Presley ata Extreme en 'El club de la esquina'

Programa de miscelánea musical que segue tirando do recordo. O xornalista e músico Tino Domínguez abre 'El club de la esquina' coa música melódica e orquestral de Percy Faith y el 'Theme from a summer place'. Orixinal ou versión? tí decides tras escoitar o 'Will you still love me tomorrow' de The Shirelees e la interpretación que fixeran Bee Gees; o 'Don't worry baby' dos Beach Boys na voz de Billy Joel e The Mavericks en directo reinterpretando 'Guantanamera' e 'Twist and shout'.

Ademáis Elvis Presley con 'It's now or never' J.D. Souther con 'You're only lonely' Chicago e 'When you love somebody' The Chiffons con 'One fine day' e brincando ós 80 e 90 cancións reproducidas infinidade de ocasións: 'There must be an angel' de Eurythmics, 'More than words' de los Extreme, e 'Conga' de Miami Sound Machine.

A música deixou curiosísimos duetos, algúns tan rechamantes como o que se inclúe nesta entrega para PontevedraViva Radio: Luciano Pavarotti acompañando a Tracy Chapman no seu recoñecido 'Baby can I hold you'. 'El club de la esquina' conta cun enderezo electrónico: elclubdelaesquina@galicia.com ao que podes enviar suxestións, comentarios...etc.