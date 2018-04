Sanxenxo sobe o soldo dos socorristas e adianta o proceso de selección

O goberno local de Sanxenxo non quere quedar sen socorristas durante o verán, problema que tivo que afrontar noutras tempadas.

Por iso decidiu incrementar un 8% o soldo mensual dos profesionais con respecto á convocatoria de 2017, e ademais adiantará o proceso de selección para a próxima campaña.

A intención do Concello pasa por iniciar a tempada de vixilancia nos areais o día 15 de xuño, para o que será necesario contratar ata 66 efectivos.

O pasado ano ao 15 de xuño abriron catro praias con todos os seus servizos, e agora quérese ampliar esta nómina de areais ata a maior parte das praias do municipio.

A convocatoria que está a piques de abrir ofrecerá dous tipos de contratos en base á súa duración, de 3 meses ou de 2 meses e 5 días.

A partir do próximo luns 16 de abril os interesados nestas prazas deberán presentar as súas solicitudes cun prazo máximo de 10 días. Os aspirantes, a maiores da solicitude, terán que achegar a fotocopia do DNI, o seu currículo, un certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidades que lle impidan exercer e unha copia do título esixido na convocatoria para cada unha das prazas.