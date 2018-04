O Bosque de Colón volve ás súas orixes

A deste sábado foi unha xornada especial en Poio, coa visita 25 anos despois do impulsor do Bosque de Colón, o profesor estadounidense John Harmon McElroy.

Este profesor propuxo no seu día ao Congreso de Estados Unidos o agasallo de 500 exemplares de secuoias californianas a Poio fomentando o nexo de Cristóbal Colón entre Galicia e América.

Agora esas árbores creceron substancialmente e con boa saúde na falda do Castrove, e McElroy púidoo comprobar cos seus propios ollos acompañado de varios membros da súa familia e tamén dalgún dos estudantes que aquel ano 1992 viaxaron ata Poio para escenificar a unión entre ambos os países.

Aquelas 500 árbores simbolizaban o 500 aniversario do descubrimento de América, unha terra que a través de Colón quedou ligada desde entón á ría de Pontevedra. Así o entendeu por entón o profesor marabillado coa teoría que sitúa en Poio as orixes do explorador.

A delegación estadounidense estivo acompañada por representantes dos diferentes partidos da corporación municipal.