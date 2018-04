A Xunta adxudica a reforma do firme da Variante de Marín, a PO-315 e a PO-551

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda acaba de adxudicar as obras de reforzo do firme da variante de Marín (VG-4.4) e as estradas PO-315 e PO-551.

Nestas actuacións o goberno autonómico investirá case 590.000 euros, cun inicio previsto para o próximo mes de maio. Foron adxudicadas á empresa Nexia Infraestruturas e dispoñen dun prazo de execución de 4 meses.

O proxecto define reparacións do firme que permitan prolongar a vida útil do pavimento destas estradas, ao seu paso por Bueu, Cangas, Pontevedra, Marín e Moaña.

Na estrada PO-315, entre Bueu e Cangas, realizaranse reparacións do firme ao longo de toda a estrada mediante fresado e reposición ou extensión de microaglomerado.

Na PO-551 traballarase na rehabilitación da capa de rodaxe mediante a extensión de microaglomerado en numerosos tramos da estrada, nos municipios de Marín, Bueu, Cangas e Moaña.

Por último en canto á Variante de Marín ( VG-4.4) repararase o firme mediante fresado e a reposición entre o quilómetro 0 e 4,4, nos concellos de Pontevedra e Marín.