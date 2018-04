A Policía Local súmase durante a próxima semana á campaña de control de velocidade da DXT

Dende o vindeiro luns 16 de abril e ata o domingo día 22 intensificaranse os controis de velocidade no centro urbano de Pontevedra e no seu termo municipal.

Así o confirmou a Policía Local, que se sumará así á campaña da Dirección Xeral de Tráfico e que nesta ocasión traspasa fronteiras xa que se vai a levar a cabo en diferentes países de maneira simultánea.

A Policía Local usará o radar adquirido a finais de 2017 para controlar especialmente que se cumpra a velocidade de circulación na zona 30.

Na última campaña similar levada a cabo polo corpo de seguridade cidadá municipal, do 29 de novembro ao 8 de decembro do pasado ano, realizáronse un total de 20 controis chegando a denunciar a 40 condutores dos 3.856 vehículos controlados.

Superar a velocidade permitida nunha zona limitada a 30 quilómetros/hora pode supoñer sancións de 100 euros no caso de non chegar ao 50 km/h, 300 euros e retirada de 2 puntos do carné de conducir ata o 60 km/h, 400 euros e 4 puntos ata o 70 km/h, 500 euros e 6 puntos do carné ata o 80 km/h e por último, como sanción catalogada como moi grave, 600 euros e retirada 6 puntos do carné en caso de superar o 80 km/h.