"Contra a prepotencia, resistencia"

Traballadores da xustiza no pleno municipal

Os traballadores da xustiza, que levan máis de dous meses de folga indefinida, foron os protagonistas no pleno municipal que este venres acolleu o Teatro Principal. A corporación, co voto en contra do PP, apoiou as súas reivindicacións e esixiu á Xunta de Galicia que solucione este conflito laboral.

A socialista Paloma Castro, que defendeu a moción, lamentou que o goberno galego non saiba "facer fronte" á xestión da administración de xustiza que, nos últimos anos, sufriu un "importante" recorte de persoal, baixadas de salarios, a suspensión da nova oficina xudicial ou a ausencia de investimentos en novas tecnoloxías.

Todo iso provoca, engadiu, que a xustiza galega afronte un "risco serio" de paralización e se estean "derivando" prestacións en favor de "intereses privados", ao haber órganos xudiciais "saturados" e traballadores "explotados" cuxos dereitos están a ser "mermados".

A este respecto, a edil do PSdeG-PSOE asegurou que o conflito se enquistou pola "prepotencia" e a "soberbia" do presidente e o vicepresidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e Alfonso Rueda, que están a provocar consecuencias "gravísimas" coa súa estratexia de "desprezo continuo" aos traballadores.

Desde as filas populares, Jacobo Moreira sinalou que desexa que "se poña fin" a este conflito polos propios traballadores e os usuarios que "afrontan" as consecuencias deste paro, que reduciu a unha folga "salarial". Así, sinalou que para o PP é "difícil" defender unha subida do 14% cando o soldo dos funcionarios municipais só creceu un 1%.

O único desacordo nas negociacións, segundo Moreira, é salarial e defendeu que a Xunta "cumpriu todo punto por punto" e o que está a ofrecer aos traballadores "é máis do que se podía esperar". Por iso, cualificou esta moción de apoio ás reivindicacións do sector como "demagoga" e "oportunista" e asegurou que está "chea de falsidades".

Á sesión acudiron preto máis de medio centenar de traballadores que, visiblemente molestos, interromperon a intervención do portavoz popular ao que chamaron "mentireiro" e apupárono en varias ocasións. Tanto que, ao r emate do debate, corearon ao unísono a frase "contra a prepotencia, resistencia".

Os traballadores da xustiza recibiron tamén o apoio de Cidadáns e Marea. María Rey lembrou que esta folga "no es una cuestión de dinero sino de dignidad" e reclamou unha reforma "real" da administración xudicial; mentres que Luís Rei pediu que a xustiza "se abra paso" para eles.

Carme da Silva, por parte do BNG, foi moi dura coa xestión do PP neste conflito, ao acusar o vicepresidente galego, Alfonso Rueda, de manter un "papel incendiario". En lugar de tentar chegar a un acordo, lamentou, dedícase a "filtrar datos" para tratar de "minar" a unidade dos traballadores.

Os argumentos dos populares, destacou Da Silva, "son tan cribles como o máster de Cifuentes" e acusounos de "boicotear continuamente" calquera posibilidade de chegar a un acordo que poña fin á folga. Aos traballadores, ademais, recomendoulles que "aluguen un barco de Piolín, se metan dentro e a ver se así asumen as súas reivindicacións".