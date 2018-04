Faleceu Luís Alcántara, párroco de Santiago do Burgo

O sacerdote Luís Alcántara, párroco de Santiago do Burgo desde hai máis de 20 anos, faleceu a primeras horas deste venres 13 de abril.

O funeral celebrarase o sábado ás 16.00 horas nesta parroquia onde será velado. Recibirá sepultura en Rianxo. O pasado mes de febreiro cumpría 75 anos de idade.

Luís Alcántara está vinculado á cidade do Lérez desde os anos sesenta do século pasado, primeiro como coadxutor na basílica de Santa María co lembrado cura Don Peregrino. Fíxose cargo da parroquia de Santiaguiño do Burgo desde o seu nacemento.

Era o capelán do Pontevedra C. F., da Sociedade Deportiva Teucro e do Club Cisne, ademais da Confraría do Espírito Santo e membro da Peña da Boina e dos Amigos do Camiño Portugués a Santiago.

Tamén deu clase de relixión no IES Valle Inclán e no Colexio das Doroteas.