Moreira critica que se estean "desperdigando" pola cidade "miniplantas" de compostaxe

Os populares volven á carga contra a implantación da compostaxe en Pontevedra. O seu voceiro, Jacobo Moreira, criticou que o goberno municipal estea "desperdigando" por toda a cidade "miniplantas" para tratar os residuos orgánicos dos veciños, no canto da planta que se ía construír na parroquia da Canicouva.

"A planta de compostaxe vai a estar no centro de Pontevedra", asegurou Moreira, que censurou a "improvisación" do BNG con respecto ao despregamento deste sistema, ao non traballar cunha "folla de ruta definida".

No canto de facer a planta, o PP apunta que se están instalando composteiros comunitarios pola cidade "impoñendo a súa localización a pesar do rexeitamento veciñal existente".

"O que está facendo o BNG de Lores nada ten que ver co que dixeron que ían facer", destacou o portavoz dos populares, "e ademais empregando a súa vella usanza: impoñendo, dando as costas aos veciños que piden diálogo e empregando á Policía Local para amedrentarlles".

Esta conducta, engadiu Moreira, "é propio de tempos pasados que críamos ter superados" pero que regresaron a Pontevedra " co gran ditador, con gran cacique Fernández Lores".

Os populares, a este respecto, insisten en que "hai que escoitar os veciños" e reiterou a petición ao alcalde para que reciban aos de Eduardo Pondal para analizar con eles a situación dos módulos comunitarios de compostaxe.