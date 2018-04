Camiñar para dar vida, chega unha nova edición da Pontevedrada

Raúl Álvarez, Francisco Pérez, Susana Pérez, Miguel Anxo Fernández Lores e Digna Rivas na Presentación da Pontevedrada © Gabriela Varela Asorey Susana Pérez, colaboradora por primeiro ano na Pontevedrada © Gabriela Varela Asorey

A 8ª edición da Pontevedrada xa está lista para a súa celebración. Tras o éxito da anterior edición, con ao redor de 1400 persoas inscritas, a Asociación de Amigos da Pontevedrada (Asampo) prognostica que o número de participantes volva superar o milleiro este 2018.

O vindeiro sábado 28 de abril, ás 20.00 horas darase inicio á camiñada de 63 quilómetros desde a praza da Ferrería ata a praza do Obradoiro compostelá. Será un percorrido nocturno ininterrompido para concienciar a toda a sociedade sobre a importancia da doazón altruísta de sangue, órganos e tecidos.

A presentación do evento, levada a cabo no Concello de Pontevedra, abriuse coas declaracións do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, o cal lembrou os inicios da devandita camiñada, unha iniciativa de Raúl Álvarez e Michel Martínez, membros de Asampo. Agora, conta Álvarez, son cada vez máis as persoas que se suman á asociación, e que traen consigo novas ideas que fan que o proxecto siga adiante con máis forza.

Como exemplo dese "novo sangue" que recibe a asociación está Susana Pérez, o membro máis novo do colectivo. Pérez contaba que coñeceu o proxecto grazas ás redes sociais, e tras buscar máis información sobre el, afirma que lle conquistou e considérao unha das iniciativas máis bonitas da cidade. Por ese motivo, Álvarez lembra que non se trata soamente dunha "andaina", senón de potenciar a axuda, que é o nexo principal entre os seres humanos. "É vida para a vida", afirma.

A deputada Digna Rivas, tamén presente no acto, recalcaba que os participantes do evento son todos voluntarios, algúns deles mesmo de procedencia estranxeira. O traballo conxunto que realiza co Concello de Pontevedra trata de visibilizar e combater a desinformación ao redor da doazón.

Asampo lembra que a Pontevedrada non é unha competición, senón que haberá paradas de descanso e refrixerio voluntario para facerlle máis levadío o traxecto aos participantes. Ademais, dispoñerán de dous puntos de atención dotados con osteópatas e terán cobertura loxística de diversos vehículos de seguimento e asistencia en ruta.

Para participar na camiñada fai falta estar equipado cun chaleco reflector obrigatorio, unha lanterna ou frontal con pilas de reposto, o teléfono móbil cargado, bebida e alimentos lixeiros, roupa de abrigo e un chubasquero, ademais de bastóns de trekking, calzado, calcetíns de reposto e un botiquín. Así mesmo, a asociación lembra que o retorno a casa efectuarase por conta propia.

Como consecuencia do incremento da participación, estableceuse que cada inscrición leve unha achega solidaria de 5€ -exentos menores de 18 anos- para dar viabilidade organizativa ao evento. Devandito importe destinarase aos proxectos solidarios de Asampo.

A data límite de inscrición será o próximo 25 de abril ás 22.00 horas. Calquera interesado en participar pode facelo a través do mail pontevedrada@gmail.com ou os número de Whatsapp 620821567 (Lucy) e 619566303 (Michel).