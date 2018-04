Condenado a case 15 anos de prisión por acoitelar a súa ex noiva, á que deixou moribunda ao pé do hospital

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra ditou sentenza condenatoria na que impón 14 anos e 11 meses de prisión ao veciño de Vigo Juan Carlos Fariñas por tentar matar á súa ex noiva, á que acoitelou no garaxe do seu edificio e posteriormente deixou moribunda a 30 metros da porta de urxencias do Hospital Povisa de Vigo. Tras iso, a moza estivo 16 anos na UCI e quedáronlle importantes secuelas físicas e psicolóxicas.

Juan Carlos Fariñas foi xulgado en marzo na Audiencia Provincial e confesou: "Sí, fui yo el que se lo hizo". Finalmente, foi condenado como autor dun delito de tentativa de asasinato no que concorren as circunstancias agravantes de parentesco e disfrace, pois a vítima foi a súa noiva durante tres anos e cando a atacou levaba a cara totalmente cuberta.

Ademais dos 14 anos e 11 meses de prisión, a sentenza imponlle a prohibición de comunicación por calquera medio e aproximación á vítima a distancia inferior a 500 metros durante 10 anos máis que o tempo de ingreso en prisión.

Ademais, acórdase expresamente garantir o cumprimento da devandita prohibición, a colocación dun dispositivo de seguimento telemático naqueles períodos nos que non se atope ingresado de forma efectiva nun centro penal. En concepto de responsabilidade civil, deberá indemnizar á súa vítima polas lesións causadas con 384.146 euros.

Os feitos ocorreron fai tres anos, o 12 de abril de 2015, nun edificio de Vigo. A sentenza considera probado que o acusado, coa intención de acabar coa vida do seu ex, dirixiuse ao domicilio desta cun coitelo e vestido cunha sudadera negra, coa cara tapada de forma que só podíanse ver os seus ollos e con luvas, para evitar ser identificado.

Esperouna no portal e, en canto abriu a porta, abalanzouse de forma súbita e sorpresiva sobre ela, propinándolle unha puñada na mandíbula esquerda que a fixo caer cara ao interior do portal, agarrándoa a continuación por un brazo e empuxándoa contra a parede, onde co coitelo asestoulle unha puñalada no costado esquerdo.

Insistindo na súa intención de acabar coa súa vida, arrastrouna escaleiras abaixo ata a planta soto menos dous do inmoble, onde tras tirala ao chan boca abaixo, colocouse encima dela e cravoulle o coitelo no pescozo con tal virulencia que o mango rompeu. Todo á vez que lle dicía: "hija de puta, si no eres para mí no eres para nadie, te voy a matar, muérete"

Acto seguido, levantouse e apoiouse na parede e tras observar uns minutos impasible como ela se suxeitaba o coitelo coa man, arrastrábase tentando fuxir, demandáballe auxilio e prometíalle que non o ía a denunciar, accedeu ás súplicas. Agarrándoa por un brazo, lévoa ata o coche aparcado no exterior do inmoble e conduciu ata as inmediacións de Povisa.

Unha vez nas proximidades, "persistiu no seu inicial propósito de acabar coa vida" da moza e, tras deterse a uns 30 metros da entrada de urxencias, abandonouna no interior do vehículo a pesar de observar o estado de semiinconsciencia e de gravidade extrema en que se atopaba. El fuxiu do lugar e ela, nun último esforzo vital, logrou aproximarse ata a porta.