As fortes choivas provocan danos no bombeo de augas residuais de Aguete

As choivas provocaron un aumento do caudal que supera a capacidade da instalación © Concello de Marín

Este mércores detectouse un problema no funcionamento da Estación de Bombeo de Augas Residuais ( EBAR) na zona da Goleta, en Marín. Tras a descubrimento dun comportamento anómalo na rede de bombeo, o Concello xa realizou comprobacións na instalación para chegar á orixe do problema.

Esta anomalía está a orixinar alivios puntuais na praia de Aguete, unha zona que xa sufriu modificacións noutras ocasións, por causa dos temporais, a instalación do dique portuario e a propia actividade humana.

Os equipos que están a realizar as comprobacións sospeitan que a causa dos danos está na gran cantidade de arrastres de materiais que se produciron por mor das intensas choivas que aumentaron nas últimas semanas.

Así mesmo, o aumento do caudal producido polas mencionadas choivas superaron de forma puntual a capacidade da instalación. Durante as últimas horas, servizos técnicos do Concello xunto con persoal da empresa encargada do mantemento das infraestruturas traballaron para restablecer o servizo en condicións normais.