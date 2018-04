Lores ve "razoables" as demandas dos traballadores da residencia de Campolongo

Reunión de Fernández Lores cos traballadores da residencia de Campolongo © Paula Sanmartín

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, mostrou este mércores o seu apoio aos traballadores da residencia da terceira idade de Campolongo que están a reclamar melloras nas condicións laborais e asistenciais.

Tras manter un encontro con eles, Fernández Lores sinalou que as súas demandas son "absolutamente razoables" e avanzoulles que o BNG levará ao pleno municipal unha moción para esixir á Xunta investimentos en persoal e equipamentos.

Ferrán Couto, presidente en funcións do comité de empresa, citou algunhas das carencias que ten a residencia e que causan unha sobrecarga de traballo "difícil de soportar" e atentan contra a "dignidade" dos maiores que alí viven.

Entre outras, o delegado falou da falta de persoal -por exemplo no Meixoeiro de Vigo (unha residencia mixta de idénticas características) hai 39 auxiliares de Enfermería mentres que na de Pontevedra hai 23-, e déficit de equipamentos axeitados como ascensores non adaptados á mobilidade de persoas asistidas, falta de aspiradores ou problemas no comedor.

A residencia de Campolongo, recordou o alcalde, foi aberta no ano 1993 para persoas válidas e que hoxe en día, con 101 residentes, é "mixta" (para válidas e asistidas) sen terse feito os investimentos precisos en equipamentos e persoal necesarias para o seu óptimo mantemento.