Rías Baixas, máis internacionais que nunca e coa mirada posta en Donald Trump

Case un terzo das exportacións dos viños Rías Baixas realízanse a Estados Unidos, o principal mercado internacional para esta denominación de orixe. Por iso é polo que recoñezan que "nos preocupa mucho" a política proteccionista que está a implantar o seu presidente, Donald Trump, polo efecto que poidan ter sobre as súas vendas no país.

"Nos da miedo", explicou o secretario do Consello Regulador, Ramón Huidobro, sobre todo, engadiu, polo feito de que a Unión Europea non conseguise aínda asinar un acordo comercial con Estados Unidos que "proteja" os produtos do vello continente e poidan sortear as limitacións nas exportacións.

As adegas, sinalou Huidobro, "necesitan estar protegidas" para evitar que as súas marcas sexan "pirateadas" ou poidan ser utilizadas de "forma desleal", polo que entende que ese acordo comercial permitiría dotar de "confianza" ao sector.

A este respecto, Rías Baixas ve "importantísimo para nosotros" o acordo alcanzado entre a UE e Xapón, que permitirá suprimir aranceis nas exportacións, un pacto similar ao que se chegou con Canadá e que se negocia con México ou con Mercosur, a alianza que integran os principais países suramericanos.

A pesar deste temor, os viños Rías Baixas continúan aumentando a súa presenza nos mercados internacionais. As 102 adegas que, actualmente, venden no estranxeiro acumularon unha facturación de 36 millóns de euros en 2017, un 7,72% máis que en 2016.

É un 26,43% do volume total de negocio da denominación de orixe, segundo explicou en rolda de prensa o seu presidente, Juan Gil de Araújo. Ademais, Rías Baixas logrou situar o prezo medio dos seus viños en 5,49 euros o litro, "muy por encima" da media do resto dos caldos españois.

Estes datos sitúan a Rías Baixas como a segunda denominación española cun maior volume de comercialización de viños brancos no estranxeiro, só superada por Rueda.

Gil de Araújo destacou que o crecemento "no solo" produciuse no valor económico das exportacións "que es lo más importante", senón que tamén se rexistrou no volume exportado e no número de mercados onde están presentes.

A este respecto, en 2017 Rías Baixas incrementou un 2,64% as súas exportacións cun total de 6,57 millóns de litros de viño, vendidos a 71 países.

Estados Unidos e Reino Unido -este último cun 37,7% máis de vendas a pesar do "nubarrón" do Brexit- consolídanse como os dous principais mercados da D.O. Rías Baixas, aínda que desde o consello regulador destacan a irrupción de Canadá entre os dez principais destinos dos seus viños, ao crecer un 88,37% as exportacións a este país no último ano.

Fronte ao retroceso rexistrado en Alemaña e Porto Rico, as vendas disparáronse en Suíza, Irlanda ou Rusia e, por primeira vez, Rías Baixas logrou introducir os seus viños en mercados "exóticos" como Qatar, Tanzania, Marrocos, Quenia, Aruba, Bermudas, as illas Caimán ou Bielorrusia.

Co obxecto de seguir apoiando a internacionalización dos viños, o consello regulador ten previsto desenvolver oito plans promocionais específicos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemaña, Irlanda, Países Baixos, Xapón, México e Polonia. A eles engadiranse accións puntuais en Suíza ou Canadá ou a participación en feiras en Hong Kong e Singapur.

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, asegurou sentirse "moi orgullosa" dos logros internacionais da denominación de orixe vitivinícola máis importante "con diferenza" de Galicia e que sitúan a esta comunidade, engadiu, "en calquera parte do mundo".

Vázquez sinalou ademais que Rías Baixas produciu case 25 millóns de litros de viño cualificado no ano 2017, cun valor económico estimado que superou os 124 millóns de euros, un "éxito" que permite que a nivel internacional "se fale de Galicia".

A titular de Medio Rural aproveitou para anunciar que o vindeiro luns o Diario Oficial de Galicia publicará unha nova convocatoria de axudas, valoradas en 1,4 millóns de euros, para a reestruturación e reconversión de viñedos en Galicia, unha medida que "nace do consenso co sector".

Este plan permitirá, sinalou Ángeles Vázquez, realizar reaxustes estruturais nas explotacións que permitan reducir os custos de produción, apostar por explotacións máis profesionais, mellorar as técnicas de xestión das viñas e adaptar as plantacións ás melloras varietais que demanda o mercado.