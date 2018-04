A CIG convoca folga no sector de ambulancias

Rolda de prensa dos traballadores do sector de ambulancias © Alejandro Vila Rolda de prensa dos traballadores do sector de ambulancias © Alejandro Vila Rolda de prensa dos traballadores do sector de ambulancias © Alejandro Vila

O voceiro da CIG, Xabier Aboi, anunciou este mércores en rolda de prensa, que as asembleas de traballadores do sector de ambulancias -no que a central sindical representa case ó 70%- acordou convocar paros os días 8 e 9 de maio; 6 e 7 de xuño; 5 e 6 de xullo e folga indefinida a partir do mes de setembro "se non se atenden as demandas do sector".

A CIG denuncia a negativa da patronal a negociar o convenio e a inacción da Xunta no conflito malia ser a responsable última deste servizo público.

Xabier Aboi sinalou que o convenio colectivo do sector de ambulancias está exactamente igual que en 2015 e na última xuntanza coa patronal, celebrada o pasado mes de decembro, o que propuxeron foron rebaixas nas condicións laborais e salariais.

Ademais criticou a actitude da Xunta, coa que se solicitaron xuntanzas en reiteradas ocasións, tanto co SERGAS, como coa consellaría de Sanidade e o 061 que "non foron atendidas".

Nesta mesma rolda de prensa os delegados dos traballadores denunciaron o empeoramento das condicións laborais no que ten que ver co aumento de horas e da carga de traballo a consecuencia do incremento parello dos servizos que ten que atender o 061 tanto urxentes como non urxentes. Afiman que aumentou o número de servizos, pero non os cadros de persoal e agora e o persoal o que sofre as consecuencias e á cidadanía que ve afectado o servizo que recibe.