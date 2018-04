O Hospital Provincial acolle as Xornadas de Párkinson

Xornadas de Párkinson © Sergas

O xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Ramón Gómez, acompañado da presidenta da Asociación de Párkinson da provincia de Pontevedra, Begoña Cerqueiro, inaugurou este mércores a XII edición das Xornadas de Párkinson no Hospital Provincial.

O evento, organizado pola mesma asociación con motivo da celebración do Día Mundial do Párkinson, deu comezo coa conferencia da neuróloga do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra a doutora Iria Cabo, quen abordou os síntomas non motores da enfermidade do Párkinson.

A mesa redonda de expertas continuou coa exposición "Consellos prácticos para afrontar a Enfermidade de Párkinson", da auxiliar de Neuroloxía do hospital pontevedrés María José González; a neuropsicóloga Iria Portela tratou os procesos de aceptación da enfermidade e, por último, as fisioterapeutas Tamara Souto e Cristina Díaz-Pache abordaron os síntomas motores da doenza.

A Deputación de Pontevedra súmase este mércores á celebración deste Día Mundial do Párkinson, co obxectivo de reivindicar unha maior sensibilización e concienciación sobre a enfermidade.

O goberno provincial participará en actividades organizadas para manifestar o apoio institucional da Deputación ás familias e persoas afectadas.

En total, en Galicia hai máis de 13.000 persoas con Párkinson das cales o 25% viven na provincia de Pontevedra.