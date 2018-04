Condenan a tres anos de prisión ao coñecido narcotraficante de Vilagarcía 'Casti'

Audiencia Provincial © Mónica Patxot

O coñecido narcotraficante de Vilagarcía de Arousa Pablo Bouzas González, que responde o alcume de 'Casti' ou 'Castiñeiras', acaba de ser condenado coa súa conformidade a tres anos de prisión como autor dun delito de tráfico de drogas sobre substancias que causan grave dano á saúde.

'Casti' é coñecido pola súa actividade relacionada co tráfico de drogas, pola que a detención máis recente remóntase ao ano 2017, pero tamén por un dramático accidente que fai dez anos conmocionou Vilagarcía de Arousa. Foi o autor do atropelo mortal ao mozo Manuel Abalo na avenida da Mariña.

Aquilo ocorreu na madrugada do 11 de maio de 2008. Atropeloulle ás portas dun pub e deuse á fuga sen pararse a socorrelo, acción pola que o Xulgado do Penal número 1 de Pontevedra o condenou a tres anos e medio de prisión por homicidio imprudente e condución temeraria.

Ademais desa condena do ano 2011, tamén ten antecedentes por narcotráfico que se remontan ao ano 2010. En abril dese ano a Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra impúxolle dous anos de prisión por un delito de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde.

Agora suma unha nova condena da Sección Cuarta da Audiencia. Alcanzou un acordo de conformidade coa Fiscalía e ratificouno a semana pasada evitando a celebración dun xuízo que fora sinalado para o vindeiro martes 17 de abril.

A sentenza que agora dita a Audiencia considera probado que o 26 de agosto de 2016 sobre as 12.50 horas circulaba nunha motocicleta Yamaha T-Max que non era da súa propiedade pola rúa Entrante de Vilagarcía e interviñéronlle no portaequipaxes 108,42 gramos de cocaína de distinta riqueza distribuída en dúas bolsas.

O fallo recolle que tiña esa cocaína para a súa venda ou doazón a terceiros e alcanzaría un valor no mercado ilícito de 11.810,4 euros. Ademais, no momento da detención, levaba 280 euros.

Nese momento, 'Casti' era consumidor crónico de cocaína e a sentenza considera que cometeu o delito "para financiar en parte o seu propio consumo", de modo que lle aplican a circunstancia agravante de reincidencia polos seus antecedentes e a atenuante analóxica de drogadicción por esa adicción.

Ademais de tres anos de prisión, condenárono ao pago dunha multa de 12.000 euros.