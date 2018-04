Unha parella, condenada coa súa conformidade por vender cocaína e heroína nunha chabola do Vao

Unha parella residente no poboado chabolista do Vao, en Poio, acaba de ser condenada coa súa conformidade para cumprir tres anos e tres anos e medio de prisión por dedicarse á venda de cocaína e heroína en pequenas doses a terceiras persoas polo menos entre xuño e outubro de 2016.

Ambos os acusados, Julia Jiménez Jiménez e Calixto Salazar Suárez, chegaron a un acordo de conformidade coa Fiscalía de Pontevedra que evitou a celebración do xuízo previsto na Sección Cuarta da Audiencia Provincial. Froito dese acordo, o fiscal reduciu a pena que lle solicitaba e eles recoñeceron ser autores dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de substancias que causan grave dano á saúde.

Julia Jiménez Jiménez foi condenada a tres anos e seis meses de prisión e o pago dunha multa ao concorrer a circunstancia agravante de reincidencia -xa foi condenada a tres anos e tres meses por un delito similar- e a atenuante de confesión tardía analóxica.

A Calixto Salazar Suárez impúxoselle unha pena inferior, de tres anos, ao concorrer as atenuantes de drogadicción e confesión tardía analóxica. No momento dos feitos, era consumidor de drogas o que determinaba que todas as súas actuacións vísense determinadas a facilitar o seu propio consumo.

A sentenza ditada pola Audiencia en base ao acordo alcanzado coa Fiscalía considera probado que a parella se dedicaba ao trapicheo de cocaína e heroína utilizando a súa propia vivenda como punto de venda e dous galpóns situados fronte á mesma para gardar e ocultar as substancias que vendían e, en ocasións, para que as persoas que as compraban puidesen consumilas directamente alí sen arriscarse a que lles fosen intervidas polas forzas da orde.