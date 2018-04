O PP insta a Lores a reunirse cos veciños de Eduardo Pondal

A polémica dos composteiros en Pontevedra non parece ter un final a curto prazo. Tras a indignación dos veciños de Eduardo Pondal ante a instalación dunha estación de compostaxe nesta rúa e o apoio do Partido Popular ás queixas, o portavoz Jacobo Moreira informou de que no próximo pleno municipal pediralle explicacións ao alcalde sobre este tema.

O grupo popular afirma apoiar ás "cada vez máis persoas que expresan o seu malestar sobre esta imposición do goberno de Lores", e acúsaos de utilizar á Policía Local para amedrentar os veciños que saen á rúa para protestar.

Moreira insta o goberno local a "deixar de buscar escusas e falsear información" e denuncia unha "actitude autoritaria e caciquil, máis propia doutros tempos que pensabamos que Lores quería esquecer".

A este respecto, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, asegurou que a instalación dos módulos comunitarios de compostaxe é unha "decisión política" como foi no seu día a peonalización da cidade. Engadiu que se están colocando "onde os demanda a xente", aínda que entende que neste tipo de temas "nunca hai unanimidade".

Fernández Lores citou como "obxectivo" o feito de que o goberno municipal tivo que ampliar o número de composteiros porque se encheron "antes do previsto" e volveu a negar que produzan molestias para os cidadáns porque "está demostrado que non cheiran".