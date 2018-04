RADIO.- Conversas na Ferraría: Beneficios e prexuízos das redes sociais

Cada vez son máis as persoas que utilizan as redes sociais para comunicarse co seu entorno, manterse informados ou expresar a súa opinión. Os diferentes conflictos sociais que xorden na actualidade provocan habitualmente movementos paralelos nas redes.

Pero, cales son os problemas que se derivan deste uso masivo das redes? A esta e a máis cuestións tentarase dar resposta nestas Conversas na Ferraría de PontevedraViva Radio.

As redactoras en prácticas María López, Alejandra Iannone, Gabriela Varela e Noelia Torres reflexionan acerca do uso das redes sociais e a evolución que elas mismas experimentaron. Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram, entre outras, son algunhas das canles que hoxe utiliza gran parte da sociedade para expresar a súa opinión.

Cantas redes sociais utiliza esta xeración de mozos? Viviron algún conflito nas redes por expresar a súa opinión? Cales son as solucións ou cambios que ven necesarios? As redes sociais resultan negativas ou positivas na vida? Son algúns dos temas que se trataran nesta nova entrega das Conversas na Ferraría.