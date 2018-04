Ponte Caldelas dá por pechada a campaña solidaria en beneficio dos afectados polos incendios

A campaña solidaria posta en marcha polo Concello de Ponte Caldelas e Cáritas para recadar fondos para as persoas damnificadas polos incendios do mes de outubro rematou co reparto dos fondos recollidos na conta solidaria ás familias máis prexudicadas.

Segundo informou o Concello de Ponte Caldelas a través dun comunicado, a conta solidaria recadou un total de 16.760 euros grazas á vaga de solidariedade que chegou dende diferentes puntos de España.

O Concello e Cáritas fixeron unha valoración social das familias a partir dos seus ingresos, unha valoración técnica das perdas e unha valoración humana. En base a esas valoracións repartíronse os fondos recadados. Iso si, utilizouse o criterio de non repartir cartos, senón de repoñer os efectos e, na medida do posible, adquirilos no comercio local.

Froito da inquedanza das institucións e a sociedade caldelá, decidiron non facilitar nin a identidade das persoas beneficiadas nin a listaxe dos bens doados, en estrito respecto da súa intimidade e dignidade.

Entre os doantes figuran a Asociación de Veciños de Santa María de Pazos de Borbén, a asociación de comerciantes Coempo, o colexio de A Lama, o colexio Antamirano (Madrid), a empresa Carlin e, moi especialmente, a asociación Ponte Caldelas Solidaria. Tamén o propio Concello de Ponte Caldelas, que correu con gran parte dos gastos de organización do Festival Solidario.