Marín da os últimos pasos para as concesións do bar da praia de Portocelo e a xestión da piscina municipal

O Concello de Marín encara os últimos pasos administrativos para adxudicar a explotación do bar restaurante na Praia de Portocelo e está á espera de coñecer o informe económico por parte da mesa de contratación para a concesión de servizos da piscina municipal.

BAR DE PORTOCELO

No primeiro dos casos, unha vez que xa finalizou o prazo de presentación de ofertas para a explotación do servizo público do Bar na Praia de Portocelo, procédese á convocatoria, o vindeiro venres día 13 de abril ás 9.30 horas, da mesa de contratación para a apertura da documentación requirida.

Presentáronse 3 ofertas que aspiran a este contrato administrativo especial que terá unha duración desde a súa adxudicación e firma de dous anos, cunha posibilidade de prórroga de dous anos máis.

PISCINA

O pasado xoves tivo lugar a reunión convocada da Mesa de contratación encargada da apertura das 6 ofertas presentadas polos licitadores que queren competir na adxudicación do contrato.

O futuro adxudicatario terá a xestión deste servizo público por un período de 5 anos.