Falece 'Pepe California', fundador e presidente das Rutas do Románico

José Antonio Rodríguez Mouriño, fundador das Rutas cicloturísticas do Románico e presidente da súa Fundación Cultural, faleceu este xoves. Cambadés de nacemento, pero pontevedrés de tradición e vocación, a principios dos anos 60 abría a que co tempo converteríase en emblemática zapatería na rúa Michelena, Calzados California, que mantivo en activo ata a súa xubilación en 2009. Do nome do seu establecemento saíu precisamente o apelativo cariñoso de 'Pepe California' polo que era coñecido popularmente.

Unha das súas últimas aparicións públicas fíxoa en febreiro do ano 2016, cando presentou no Concello de Pontevedra a XXXIV edición das Rutas do Románico, evento que combinaba ciclismo e cultura e do que 'Pepe California' foi verdadeira 'alma mater' xunto a Rafael Fontoira e Paco Cimadevila, e que levou a moitos pontevedreses a coñecer a arquitectura de numerosos monumentos do románico na provincia, aos que accedían previa marcha en bicicleta, que en bastantes casos chegaron a congregar a cifra de 400 participantes.

A condución dos seus restos mortais terá lugar este venres, ás 17:15 horas, desde o Tanatorio San Mauro de Pontevedra, ata a Basílica de Santa María a Maior, onde ás 17:30 oficiaranse os funerais.