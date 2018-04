Xuíces e fiscais reivindican modernizar a xustiza e reforzar a súa independencia

Reunión de xuíces e fiscais na Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot

"Por dignidad", así resumiu o maxistrado pontevedrés Manuel Almenar, presidente da Asociación Profesional da Maxistratura, os motivos que levaron a xuíces e fiscais a reclamar medidas a nivel nacional que, entre outras cousas, reforcen a independencia xudicial e modernicen a administración de xustiza en materia de calidade e eficacia.

Ao redor de medio centenar de xuíces e fiscais participaron este xoves nunha reunion que se celebrou nunha das salas de vistas do Pazo de Xustiza na que interviñeron o presidente da Audiencia, Menéndez Estébanez; o fiscal xefe, Juan Carlos Aladro, e o maxistrado Manuel Almenar que detallaron as catorce medidas propostas polas sete asociacións xudiciais o pasado mes de xuño e que aínda non se debateron.

Así se inicia este xoves un calendario de protestas que inclúe unha xornada de folga o 2 de maio.

"Todo el mundo habla de la justicia pero nadie se ocupa de ella", lamentou o presidente da Audiencia pontevedresa.

As carreiras xudicial e fiscal reclaman para modernizar a administración de xustiza que se poña en marcha un plan de investimento "suficiente e prolongado", que se incrementen as plantas xudicial e fiscal, que se convoquen polo menos 300 prazas en cada un do próximos catro anos ou un proceso de dixitalización cos equipos necesarios e os programas de manexo adecuado, entre outras demandas.

Tamén piden melloras do Estatuto e funcións da Fiscalía, a reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial e a retirada das emendas presentadas á proposición de lei para a devandita reforma.

Para reforzar a independencia da xustiza reclaman a obxectivación do sistema de nomeamento de altos cargos xudiciais con arranxo a perfís previamente definidos, de acordo cun proceso transparente e en decisión debidamente motivada e adoptada por unha maioría cualificada, e a supresión dos maxistrados designados polos parlamentos autonómicos.

Tamén apostan pola implantación dos tribunais de instancia e que, mentres tanto, se cren órganos xudiciais suficientes para atender ao incremento de litixiosidade (hoxe en 126 asuntos por cada 1.000 habitantes).

Ademais, reivindican a revisión do modelo de oficina xudicial sobre as experiencias piloto; compatibilizar os distintos sistemas de xestión procesual existentes en todo o territorio nacional; e dotación de medios persoais e materiais adecuados aos funcionarios públicos con competencias na loita contra a corrupción, con dependencia directa da autoridade xudicial e fiscal.

Loxicamente tamén reclaman melloras nas condicións profesionais coa convocatoria inmediata e formal da mesa de retribucións co obxectivo de recuperar o nivel salarial perdido en 2010 e adecuar a retribución á responsabilidade inherente á función.

Polo que se refire ao Ministerio Fiscal, avogan pola derrogación do sistema de prazos máximos de instrución mentres non se dote dos medios necesarios para o efecto e a paralización da implantación da xustiza dixital en tanto non se garanta o correcto funcionamento dos programas e equipos. Ademais, reclaman a atribución da formación dos fiscais á Fiscalía Xeral do Estado, o reforzo da súa independencia e autonomía orzamentaria.