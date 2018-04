Esta fin de semana, primeira Operación Quilo de 2018 do Banco de Alimentos

Voluntarios do Banco de Alimentos en Carrefour Pontevedra © Fundación Banco de Alimentos

A Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo en Pontevedra organiza este fin de semana, entre o venres 6 e o sábado 7 de abril, a primeira Operación Quilo de 2018 para repoñer reservas nos seus almacéns cando se cumpren catro meses da Gran Recollida Solidaria.

Entre os alimentos non perecedoiros máis urxentes nesta primeira Operación Quilo do ano destacan o leite, o cacao, as galletas, o aceite e todo tipo de conservas. En canto a este último produto, as conservas, hai que ter en conta que un bo número de destinatarios da comida que reparte a entidade teñen tamén pobreza enerxética, co que, consumir comida que non requira moita preparación é un valor engadido.

O Banco de Alimentos pretende seguir abastecendo o seu almacén do número 2 da rúa Faustino Santalices con produtos que non poden faltar en ningún fogar.

A acción solidaria desenvolverase nos hipermercados Carrefour do centro comercial de San Blas e do centro comercial da Barca e participarán 50 voluntarios da entidade, que estarán perfectamente identificados con chalecos da ONG para facilitar as doazóns que a cidadanía queira achegar, durante o horario comercial. Como adoita ser habitual coas recollidas desenvolvidas nesta cadea de supermercados, a empresa comprométese a doar o dobre da comida que se recolla durante as dúas xornadas solidarias.

Durante 2017, a Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo repartiu en Pontevedra e comarca uns 270.000 quilos de comida durante 2017, un 20% máis que o ano anterior cando se entregaron 225.000 quilos. Esta cifra forma parte do preto de 1,9 millóns de quilos de alimentos contabilizados e entregados en toda a provincia.

Desde o almacén pontevedrés, a entidade distribúe comida mensualmente a uns 30 colectivos sociais, a través dos cales, chega a unhas 4.800 persoas con dificultades. Devanditos beneficiarios desta axuda residen en Pontevedra cidade, así como noutras localidades como Arcade, Lalín, Marín, Poio, Pontecaldelas, Caldas de Reis, Sanxenxo ou Vilagarcía.

Na actualidade, o Banco de Alimentos en Pontevedra axuda con alimentos diarios ao comedor social de San Vicente de Paúl en Marín, o convento de San Francisco en Pontevedra e o albergue de San Javier de Pontevedra.