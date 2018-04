Eloy Quirós, Radio Arosa e o programa 'Dí K NON', galardoados pola súa loita contra o narcotráfico

O comisario xeral da Policía Xudicial, Eloy Quirós Álvarez; Radio Arousa, da Cadena Ser; e o programa 'Dí K NON' do centro penintenciario de Teixeiro (A Coruña). Son os tres novos premiados pola Fundación Galega contra ou Narcotráfico (FGCN) polo seu traballo na loita contra o narcotráfico e as drogodependencias.

Os tres serán recoñecidos cos Premios Anuais FGCN 2018 na XVI Gala Anual que se celebrará no Salón García de Vilagarcía de Arousa este venres 6 de abril.

Os premios están instituidos para recoñecer o meritorio labor desenvolvido por persoas e entidades na loita contra o narcotráfico e as drogodependencias. Habitualmente entrégase un premio por cada unha das tres categorías: ámbito policial-xudicial, axuda/prevención de drogodependencias e medios de comunicación/xornalistas.

Este ano foi galardoado Eloy Quirós na categoría de loita contra o narcotráfico en recoñecemento á súa "meritoria e exitosa traxectoria profesional" na loita contra o narcotráfico desde as diversas responsabilidades exercidas no Corpo Nacional de Policía -á fronte de UDYCO e Brigada Central de Estupefacientes, entre outras-. A Fundación destaca que Eloy Quirós desempeñou un papel crave en importantes operacións contra o tráfico de drogas e o crime organizado en Galicia e España, boa parte delas de dimensión internacional.

Na categoría de prevención de drogodependencias, o premio é para a Unidade Terapéutica Educativa do Centro Penal de Teixeiro polo programa 'Dí K NON', realizado co apoio da Fundación Barrié, no que os internos comparten as súas experiencias con escolares galegos co fin de previr aos adolescentes sobre o consumo de drogas. Prémiaselle polo labor de prevención de drogodependencias entre os adolescentes galegos e o alto valor terapéutico-educativo dos espazos libres de drogas dos centros penais, facilitando a reintegración social dos internos.

Na categoría de medios de comunicación o premio 2018 é para Radio Arousa pola súa "destacada e comprometida" traxectoria informativa sobre narcotráfico desde a creación da emisora en Arousa. Este reconcimiento quere destacar o mérito de informar sobre tráfico e consumo de drogas desde zonas especialmente sensibles a esta problemática, sendo a de Radio Arousa unha das primeiras voces que se alzaron para denunciar o tráfico de drogas na nosa comunidade.