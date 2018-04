Profesionais de toda España reúnense en Pontevedra para analizar diferentes modelos de xestión sanitaria

A sede de AFundación en Pontevedra acollerá o vindeiro sábado 7 de abril as I Xornadas sobre Xestión Sanitaria, organizada polo Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

"En busca de la eficiencia" é o lema deste encontro no que se analizarán os novos modelos de xestión sanitaria que se están desenvolvendo a nivel nacional cun destacable papel dos fisioterapeutas nas súas correspondentes unidades multidisciplinares, garantindo con iso tanto a eficacia do sistema sanitario como beneficiando aos pacientes.

Cun programa científico integrado por dez relatorios e tres mesas de debate, nas I Xornadas sobre Modelos de Xestión que organiza CoFiGa expoñeranse as experiencias que se están desenvolvendo en Servizos e Unidades de diferentes centros hospitalarios de España (Castela e León, Cataluña, Madrid, País Vasco e Galicia).

Analizaranse aspectos como a xestión clínica baseada na experiencia do paciente, a organización e o traballo do fisioterapeuta nas unidades multidisciplinares, as competencias profesionais como factor crave nas organizacións excelentes, así como o concepto de Fisioterapia desde unha visión ecléctica e globalizada.

As I Xornadas serán inauguradas polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; a directora de procesos asistenciais do EOXI Pontevedra-Salnés, Sonia Fernández- Arruty Ferro; e o presidente do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, Perfecto Pampín Lado.

Na clausura, o presidente do CoFiGa estará acompañado polos presidentes das dúas institucións que representan a nivel nacional aos fisioterapeutas españois nos ámbitos científico e profesional, como son o fisioterapeuta galego Fernando Ramos Gómez como presidente da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e o fisioterapeuta andaluz Miguel Villafaina Muñoz como presidente do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE).