"Pouco cribles", "frustrantes" ou "humillantes", críticas aos orzamentos do Estado

Ángela Rodríguez, deputada de En Marea © En Marea Iván Puentes e Agustín Fernández, no pleno municipal © Mónica Patxot

Os orzamentos xerais do Estado para 2018, cuxo proxecto acaba de ser presentado polo ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, non gustaron moito en Pontevedra. Polo menos, así se desprende das críticas que se foron sucedendo por parte do Concello, gobernado polo BNG, e de partidos como o PSdeG-PSOE e En Marea.

A tenente de alcalde, Carme da Silva, lamentou que as contas presentadas polo executivo de Mariano Rajoy sexan "pouco cribles", xa que os nacionalistas entenden que "son os de todos os anos" e non presentan novidades.

Da Silva asegura que seguen demorando proxectos "altamente demandados" pola cidadanía de Pontevedra e para todos eles, engadiu, prorrógase "aínda máis" o seu prazo de finalización.

O BNG mesmo aprecia "contradicións" con respecto á A-57, cuxo primeiro tramo segundo Rajoy estaría finalizado en 2019 e nos orzamentos figura 2020 como data de remate.

Desde o PSdeG-PSOE tamén se sumaron ás críticas a uns orzamentos que xeran, segundo Agustín Fernández, unha "sensación de frustración e desengano" e que xustifican "claramente" non só declarar como persoa non grata a Rajoy " senón a todo o seu goberno".

Os orzamentos son, engadiu Fernández, "como o día da marmota" ao presentar proxectos "conxelados non tempo" e partidas económicas "repetidas" que xa figuraban co goberno socialista de Zapatero "e que nos están vendendo agora".

"Non hai nada novo nin é crible que se vaian a executar no ano 2018", sinalou o portavoz socialista, que denuncia que con respecto a Pontevedra "acumúlase débeda histórica".

A deputada de En Marea no Congreso, Ángela Rodríguez, engadiu que son uns orzamentos "humillantes" para Pontevedra, ao entender que as partidas que se recollen son "totalmente insuficientes".

"Debería darlle vergonza a Feijóo e Rajoy, que precisamente é desta cidade", dixo a deputada, que puxo o foco no diñeiro investido na A-57, unha autovía "que non está pedindo a cidadanía".

O proxecto de orzamentos, segundo Rodríguez, "non atende" ás demandas e as necesidades da cidade e "non están pensandos para a xente", xa que En Marea entende que "consolidan" os recortes do goberno do PP.

O PP DEFENDE O "COMPROMISO" DO GOBERNO CON PONTEVEDRA

Unha visión radicalmente diferente manteñen desde o Partido Popular. Para os populares, os investimentos que recollen os orzamentos xerais do Estado reflicten o "compromiso" do goberno de Mariano Rajoy con Pontevedra.

O PP valora que os máis de 28 millóns de euros que aparecen nas contas para 2018 permitirán "dar continuidade" á A-57 e atender a outros compromisos como a remodelación do nó de Bombeiros ou o paseo peonil entre Pontevedra e Marín.

Para que estas medidas poidan materializarse, engaden desde as filas populares, "é necesario que se aproben canto antes", polo que emprazan aos demais partidos para "deixar ao carón os intereses partidistas e esquecer posibles réditos electorais" e permitan a súa aprobación no Congreso dos Deputados.