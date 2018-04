Luís Villares asegura que a contratación da Brilat para vixiar os montes é "absolutamente ineficiente"

O voceiro de En Marea, Luís Villares © En Marea

O voceiro de En Marea, Luís Villares, anunciou que no pleno da vindeira semana o seu grupo parlamentario preguntará canto se gasta realmente na Operación Centinela Gallego na que participan efectivos do Exército de Terra, con patrullas da Brigada GALICIA VII (BRILAT), e da Armada, con patrullas do Terzo Norte de Infantería de Mariña que contribúen á vixilancia e prevención de incendios forestais na comunidade autónoma.

Neste sentido Luís Villares asegurou que a contratación do exército nas labores de vixilancia é "absolutamente ineficiente" xa que segundo os datos avalados polo propio exército, deron aviso de 270 lumes na última campaña que é o que de forma ordinaria poden facer o servizo de defensa e prevención contra incendios forestais en tan só 2 días.

"O monte galego non se vixía con metralletas senón con ordenación territorial, con prevención, con silvicultura e cuns profesionais formados" declarou Villares.

O voceiro de En Marea lembrou que na súa comparecencia deste luns que o fiscal superior de Xustiza de Galicia negou unha vez máis a existencia de tramas incendiarias "e moito menos terrorismo incendiario do que Feijóo botou man para agochar a súa propia incompetencia", dixo Villares.